С 11 июля открывается «МЕГА» в Адыгее

10 Июль 2020 2020-07-10T20:49:02+03:00

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Радостная весть для всех любителей «шопиться» - в субботу, 11 июля, открывается «МЕГА». Конечно, все не будет, как прежде. О регламенте работы рассказывают представители крупнейшего торгово-развлекательного комплекса.

Так, следуя рекомендация органов власти, теперь в «МЕГЕ» будут предприниматься меры по обеспечению санитарных норм для посетителей и сотрудников. В частности, будет производиться дезинфекция мест общего пользования, станут очищать систему кондиционирования воздуха на всей территории. Кроме того, теперь посетители смогут обеззаразить свои руки на входах, фудкорте, а также лифте.

Отмечается, что возле гипермаркетов будут продавать средства индивидуальной защиты. Для экономии времени в «Ашане» будет работать бесплатная услуга «Сбор покупок по списку», от «СберМаркет» будет действовать доставка продуктов из «Ашана».

Но есть и объекты, которые все же еще останутся закрытыми. Это – бесплатные детские площадки и комнаты матери и ребенка.

- Обращаем внимание, что, согласно внутреннему регламенту, ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания и перчаток является обязательным для посещения. Мы также просим соблюдать дистанцию 1,5 метра и придерживаться специальной разметки, - заявили в «МЕГЕ».

Однако если заполняемость ТРЦ будет высокой, то доступ туда может быть ограничен – таковы условия органов местной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU