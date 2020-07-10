«Ворвались и начали вырубать краснокнижные растения»: члены сочинского отделения РГО пожаловались в минприроды на застройщика

10 Июль 2020 2020-07-10T21:20:31+03:00

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Уже неделю территорию отделения РГО в городе Сочи терроризируют неизвестные люди. Безо всякого разрешения они ворвались на плантации с краснокнижными растениями и стали таскать туда цемент, песок и части металлопрофиля. А перед этим расчистили территорию от редких кустарников.

Как сообщает портал «Сочи 24», территория эта является усадьбой и находится под охраной государства – она памятник культурного значения. И поэтому сочинцам неясно, с чьего разрешения неизвестные люди начали застройку территории. Предоставить разрешительные документы граждане не смогли.

Вот, что рассказывает секретарь отделения Юлия Набережная: «Зашли представители неизвестного нам застройщика. Не отвечают на вопросы, события разворачиваются очень динамично. К сожалению, пока не в нашу сторону».

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Рабочих задержали и увезли в участок, однако следующим же утром события повторились. Членам РГО ничего не оставалось делать кроме как обратиться в краевые ведомства.

- Нами подано заявление на горячую линию Министерства природных ресурсовв Краснодарского края, также отправили заявление в Росприроднадзор, - рассказал член отделения Александр Зобнин.

ИСТОЧНИК KP.RU