2020-07-11T07:49:33+03:00
Общество

На Кубани проводят ликбезы для юных пешеходов на детских площадках

Особое внимание инспекторы уделяют разбору возможных ситуаций-ловушек при переходе дороги
Юлия БАРАНОВА
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На Кубани проводят ликбезы для юных пешеходов на детских площадках. Фото: отдел пропаганды БДДНа Кубани проводят ликбезы для юных пешеходов на детских площадках. Фото: отдел пропаганды БДД
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Госавтоинспекторы Кубани проводят ликбезы для юных пешеходов на детских площадках у жилых домов.

- Наша цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального ГИБДД.

Одно из таких мероприятий провели в Новороссийске. Детям рассказали, что переходить дрогу необходимо только на зеленый сигнал светофора.

Особое внимание на ликбезах уделяют разбору возможных ситуаций-ловушек при переходе дороги. Госавтоинспекторы обратили внимание, что выходить на проезжую часть можно только после того, когда обзор открыт во всех направлениях и машины находятся далеко.

После мини-лекции детям подарили световозвращающие элементы и объяснили важность их использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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