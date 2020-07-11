11 Июль 2020 2020-07-11T07:49:33+03:00

На Кубани проводят ликбезы для юных пешеходов на детских площадках. Фото: отдел пропаганды БДД

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Госавтоинспекторы Кубани проводят ликбезы для юных пешеходов на детских площадках у жилых домов.

- Наша цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального ГИБДД.

Одно из таких мероприятий провели в Новороссийске. Детям рассказали, что переходить дрогу необходимо только на зеленый сигнал светофора.

Особое внимание на ликбезах уделяют разбору возможных ситуаций-ловушек при переходе дороги. Госавтоинспекторы обратили внимание, что выходить на проезжую часть можно только после того, когда обзор открыт во всех направлениях и машины находятся далеко.

После мини-лекции детям подарили световозвращающие элементы и объяснили важность их использования.

ИСТОЧНИК KP.RU