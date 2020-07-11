В Краснодаре начали расселять жильцов аварийного дома.
В Краснодаре началось расселение аварийного дома по улице Красноармейской, 49. Новоселье отпразднуют три семьи, которые занимали квартиры по договорам социального найма. Более 20 собственников жилья денежные компенсации.
— В начале этого года, благодаря поддержке краевых властей и губернатора Вениамина Кондратьева, удалось решить вопрос по многоквартирному дому на Красноармейской, 49. Оба эти строения уже давно непригодны для жилья. Сейчас мы их активно расселяем, приобретаем квартиры для жителей, — сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.
Напомним, что расселение дома на Красноармейской было намечено на 2024 год. Но удалось перенести его на более ранний срок. Дом был признан аварийным в 2015 году, в нем 24 квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU