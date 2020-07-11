2020-07-11T10:04:42+03:00
Происшествия

В Краснодаре разбился подросток на самокате

Ребенок с травмами доставлен в больницу
Зоя ВИШНЕВАЯ
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В Краснодаре разбился подросток на самокате. Фото: t.me/krd_tipich_ruВ Краснодаре разбился подросток на самокате. Фото: t.me/krd_tipich_ru
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В парке «Краснодар» мальчик разбился, катаясь на самокате. Эту информацию «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердил источник в правоохранительных органах.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил собеседник.

По предварительной информации ребенку 12 лет. Он госпитализирован. Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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