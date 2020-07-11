В Краснодаре разбился подросток на самокате
Ребенок с травмами доставлен в больницу
В Краснодаре разбился подросток на самокате. Фото: t.me/krd_tipich_ru
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В парке «Краснодар» мальчик разбился, катаясь на самокате. Эту информацию «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердил источник в правоохранительных органах.
- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил собеседник.
По предварительной информации ребенку 12 лет. Он госпитализирован. Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU