11 Июль 2020 2020-07-11T10:04:42+03:00

В Краснодаре разбился подросток на самокате. Фото: t.me/krd_tipich_ru

Ребенок с травмами доставлен в больницу

Изменить размер текста: A A

В парке «Краснодар» мальчик разбился, катаясь на самокате. Эту информацию «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердил источник в правоохранительных органах.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил собеседник.

По предварительной информации ребенку 12 лет. Он госпитализирован. Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU