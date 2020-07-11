11 Июль 2020 2020-07-11T10:42:11+03:00

Температура воды в Черном море 11 июля 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Анапе. Фото: pogoda.turtella.ru

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«Комсомольская правда»-Кубань» ежедневно продолжает сообщать, как прогрелась вода в Черном море на побережье Краснодарского края. По данным синоптиков, 11 июля лучше всего купаться в Сочи. Здесь самая теплая морская вода. После недавних ливней немного остыло море в районе Анапы.

На пляжах Сочи вода прогрелась до 27,1 градуса. Примечательно, что в Лазаревском районе море еще теплее, чем в центре курорта – 27,5 градусов в поселке Чемитоквадже и других. Также комфортно купаться в Туапсе, где температура воды 26,8 градуса. Всего на одну десятую градуса отстает Архипо-Осиповка – 26,7 градуса, в Новороссийске – 26,5 градуса. Холоднее всего 11 июля в Анапе – температура Черного моря здесь 25,2 градуса.

В Азовском море вода сегодня почти как в Черном у берегов Сочи. Например, в Темрюке температура моря 27,3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU