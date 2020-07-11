11 Июль 2020 2020-07-11T15:20:03+03:00

На Кубани мужчина на автобусной остановке потерял сознание из-за теплового удара. Фото пресс-службы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

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В Новокубанске 58-летний мужчина потерял сознание на автобусной остановке. Инцидент произошел в полдень, по предварительной информации он получил тепловой удар.

В этом время прапорщики полиции Сергей Казюлин и младший сержант полиции Артем Федотов находились на маршруте патрулирования на улице Первомайской. О пожилом человеке без сознания им рассказала проходившая мимо девушка.

- Росгвардейцы немедленно вызвали бригаду медиков и поспешили оказать мужчине доврачебную помощь, благодаря которой он пришел в сознание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники Росгвардии передали местного жителя прибывшим врачам «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU