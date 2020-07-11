11 Июль 2020 2020-07-11T12:17:55+03:00

В Краснодаре горел склад автомобильных покрышек. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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В Краснодаре произошел пожар на складе покрышек, который находится на улице Красных Партизан. Информация о возгорании поступила диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 11:06.

- Из-за угрозы распространения огня был объявлен повышенный ранг пожара. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось быстро локализовать пожар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В данный момент угрозы распространения огня нет. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров в 11:25. В тушении задействовали восемь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС России. Огонь тушили стволом высогокого давления.

В 11:36 - ликвидировали открытое горение, в 11.54 пожар был полностью потушен. В огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU