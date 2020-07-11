Итоги расследования показали, что причиной гибели группы Дятлова стала лавина

11 Июль 2020 2020-07-11T15:39:06+03:00

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В редакции "Комсомольской правды" состоялась пресс-конференция, посвященная причинам гибели группы Дятлова. Эксперт-юрист Андрей Курьяков рассмотрел несколько версий трагического происшествия и сделал вывод, что путешественников погубила лавина.

Палатку снежная масса накрыла всю в один момент. Туристы разрезали брезент и выскочили наружу. Но шансов выжить им не оставила погода, которая резко ухудшилась. Поднялся ветер 19-20 метров в секунду, с порывами до 35. Температура опустилась до минус 40-45 градусов.

Сначала члены группы развели костёр, но за полтора часа у огня умерли два человека. Тогда они решили разделиться и вернуться к палатке. Но добраться до неё так и не смогли. Причиной гибели большинства «дятловцев» стало переохлаждение. Три студента скончались от травм, полученных под лавиной.

- Версия лавины нашла полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, - заключил Курьяков.

Напомним, в тот год студенты Уральского политехнического института в 1959 году отправились в сложный поход на севере Свердловской области и погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем, о которых вы можете узнать в специальном проекте "Комсомольской правды" Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU