В реку Кубань выпустили 5 тысяч мальков севрюги

11 Июль 2020 2020-07-11T16:04:09+03:00

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В реку Кубань, ниже плотины Краснодарского гидроузла, выпустили 5 тысяч мальков севрюги. Центр сохранения генофонда осетровых рыб министерства природных ресурсов региона ранее уже выпускал взрослых особей годовалых самок и самцав, которые весили 600 до 800 грамм. На этот раз мальки совсем крошечные – их средний вес 2,5 грамма.

– В прошлом севрюга являлась самым многочисленным видом осетровых в крае. Вот почему именно она получила наивысший приоритет в перечне выпускаемых краснокнижных рыб, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Он обратил внимание, что власти региона стремятся вернуть Кубани народное название – «севрюжья река».

По мнению специалистов, севрюга отлично приспосабливается к условиям Азово-Черноморского бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU