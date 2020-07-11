В реку Кубань выпустили 5 тысяч мальков севрюги
В реку Кубань, ниже плотины Краснодарского гидроузла, выпустили 5 тысяч мальков севрюги. Центр сохранения генофонда осетровых рыб министерства природных ресурсов региона ранее уже выпускал взрослых особей годовалых самок и самцав, которые весили 600 до 800 грамм. На этот раз мальки совсем крошечные – их средний вес 2,5 грамма.
– В прошлом севрюга являлась самым многочисленным видом осетровых в крае. Вот почему именно она получила наивысший приоритет в перечне выпускаемых краснокнижных рыб, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.
Он обратил внимание, что власти региона стремятся вернуть Кубани народное название – «севрюжья река».
По мнению специалистов, севрюга отлично приспосабливается к условиям Азово-Черноморского бассейна.
ИСТОЧНИК KP.RU