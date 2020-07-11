11 Июль 2020 2020-07-11T19:14:07+03:00

В Сочи 17-летний подросток на мопеде столкнулся с двумя машинами. Фото в отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Изменить размер текста: A A

В Сочи произошла авария с двумя автомобилями и мопедом. ДТП случилось в Хостинском районе 11 июля в 11:45 на автодороге А-147 «Джубга – Сочи до границы с Республикой Абхазия».

- По предварительным данным водитель, 17-летний подросток на мопеде столкнулся с автомобилем KIA, который двигался в попутном направлении с левой стороны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Как уточнил представитель госавтоинспекции, от удара водитель мопеда потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где врезался в другую иномарку - Hyundai.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.

ИСТОЧНИК KP.RU