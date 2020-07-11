В Краснодаре проведут конкурс городских арт-объектов
В Краснодаре центр современного искусства «Типография» в ближайшее время приступит к разработке условий конкурса на создание современных городских скульптур. Об этом стало известно во время посещения нового помещения «Типографии» главой краевой столицы Евгением Первышовым. Мэрия Краснодара определит места установки будущих арт-объектов.
— Совместно мы уже реализовали в городе несколько проектов, которые уже стали новыми «визитными карточками» Краснодара. В течение одного года смогли провести конкурс на установку трех современных скульптур, и все мы видим результат, - сообщил Евгений Первышов.
По мнению мэра, новые арт-объекты хорошо вписываются в исторический облик города.
Совместно с художниками, скульпторами и директором «Типографии» Евгением Руденко на встрече обсудили возможности проведения нового конкурса. Представители Центра современного искусства предложили сделать его общероссийским.
Мэрия Краснодара определит места установки будущих арт-объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU