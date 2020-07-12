Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 12 июля 2020 увеличилось на 67 человек

12 Июль 2020 2020-07-12T10:51:54+03:00

В оперштабе сообщили, как изменилось число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 12 июля 2020

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«Комсомольской правда» - Кубань» собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июля 2020 года.

На Кубани вновь регистрируют изменения в статистике заболевания коронавирусом. За минувшие сутки медики выявили в регионе еще 67 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии зафиксировано 6721 зараженный.

Однако врачи продолжают наблюдать положительную динамику. На Кубани от коварной болезни за последние сутки вылечились 16 пациентов.

- В России за сутки зарегистрировано 6615 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, - сообщают в федеральном оперативном штабе. - Из них 1491 случай активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Ранее сообщалось, что жители Сочи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU