2020-07-12T09:22:35+03:00
Туризм

Температура воды в Черном море 12 июля 2020: холоднее всего купаться в Анапе

В Сочи вода как парное молоко
Евгения СОРОКА
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Рассказываем, какая температура воды в Черном море 12 июля 2020 года.Рассказываем, какая температура воды в Черном море 12 июля 2020 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«КП» - Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды установилась на побережье Краснодарского края, и рассказывать, где комфортнее провести отпуск.

По данным синоптиков, 12 июля температура воды в Сочи составляет +27,1 градуса, у берегов Адлера на 0,2 градуса прохладнее.

В Геленджике температура моря составляет 26,6 градуса. Такие же отметки фиксируют в Новороссийске и Джубге.

Самая холодная вода в Анапе - 25,5 градуса. Хотя многие туристы такие отметки считают комфортными.

Тем временем на пляжах Азовского побережья с каждым днем все больше отдыхающих с детьми. Здесь синоптики фиксируют самые высокие температуры. В Темрюке водные термометры показывают 27,3 градуса, такие же отметки в Голубицкой.

Прохладнее всего 12 июля вода в Приморско-Ахтарске – 25,7 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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