В Анапе задержали водителя УАЗа, который катал отдыхающих около 200-метрового обрыва

12 Июль 2020 2020-07-12T08:33:04+03:00

У предпринимателя, как выяснилось, были неполадки с машиной [видео]

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С каждым днем на побережье становится все больше туристов. С самого утра кто-то спешит занять место на пляже, а кто-то ищет развлечение поинтереснее. Одно из самых популярных - джиппинг. Отдыхающие соглашаются на поездку, хотя безопасность им никто не гарантирует.

Очередная экстремальная экскурсия попала в объектив камеры других туристов. На камеру мобильного они засняли, как УАЗ на огромной скорости проехал вдоль 200-метрового обрыва на Лысой горе. Если бы водитель не справился с управлением, то легко мог бы улететь вниз.

К счастью, трагедии не произошло. Однако анапские полицейские заинтересовались роликом. Вскоре они установили и задержали водителя УАЗа, который устроил за опасный «джиппинг».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789996" frameborder="0"></iframe> В Анапе водитель УАЗа катал отдыхающих около 200-метрового обрыва Видео: instagram.com/omvd_anapa.

- Водителем оказался 21-летний житель Анапы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Анапе. - Полицейские составили на задержанного протокол.

У предпринимателя, как выяснилось, были неполадки с машиной. За это его оштрафовали.

- Автомобиль изъят и помещен на специализированную автомобильную стоянку, - добавляют в МВД по Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU