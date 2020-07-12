В Анапе задержали водителя УАЗа, который катал отдыхающих около 200-метрового обрыва
С каждым днем на побережье становится все больше туристов. С самого утра кто-то спешит занять место на пляже, а кто-то ищет развлечение поинтереснее. Одно из самых популярных - джиппинг. Отдыхающие соглашаются на поездку, хотя безопасность им никто не гарантирует.
Очередная экстремальная экскурсия попала в объектив камеры других туристов. На камеру мобильного они засняли, как УАЗ на огромной скорости проехал вдоль 200-метрового обрыва на Лысой горе. Если бы водитель не справился с управлением, то легко мог бы улететь вниз.
К счастью, трагедии не произошло. Однако анапские полицейские заинтересовались роликом. Вскоре они установили и задержали водителя УАЗа, который устроил за опасный «джиппинг».
В Анапе водитель УАЗа катал отдыхающих около 200-метрового обрыва Видео: instagram.com/omvd_anapa.
- Водителем оказался 21-летний житель Анапы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Анапе. - Полицейские составили на задержанного протокол.
У предпринимателя, как выяснилось, были неполадки с машиной. За это его оштрафовали.
- Автомобиль изъят и помещен на специализированную автомобильную стоянку, - добавляют в МВД по Анапе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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