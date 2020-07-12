В Новороссийске маршрутчиков оштрафовали на 65 тысяч рублей за выключенные кондиционеры

12 Июль 2020 2020-07-12T15:52:49+03:00

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В городе-герое после жалоб жителей о том, что в маршрутках водители отказываются включать кондиционеры, стали проводить рейды. Комиссия осматривала каждый автобус, выясняла, какая температура внутри салона.

Как выяснилось, в некоторых машинах кондиционер был неисправен, а в некоторых водители откровенно признавались, что не включали его, потому что экономили топливо. О комфорте пассажиров, естественно, никто не думал. В итоге водителей оштрафовали.

- С 1 июля составлено 28 протоколов, на общую сумму 65 тысяч рублей, - сказал мэр города Игорь Дяченко. - Это помогло снизить число нарушений. Если раньше кондиционеры включали лишь 15% водителей, сегодня этот показатель вырос до 65%.

Жителей города просят сообщать о всех случах, когда в салоне общественного транспорта не работает кондиционер. Для этого пассажирам нужно позвонить в управление транспорта и сообщить номер маршрута, а также госномер авто по телефону: 8 (8617) 21-01-12.

ИСТОЧНИК KP.RU