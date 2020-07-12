В Новороссийске мужчина чуть не погиб во время прогулки на остров Суджук

Фото: instagram.com/alekseioderov

обСообщение с просьбой помочь поступило новороссийским спасателям под вечер. Со слов человека, оставившего заявку, на острове Суджук в Цемесской бухте находится мужчина. Турист добрался туда, чтобы прогуляться. Но вернуться самостоятельно он уже не может, так как усилился ветер.

Дело в том, что остров представляет собой низкую каменистую косу. Вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, часто бывают сильные подводные течения. А иногда из-за сильного ветра появляется нагонная волна. Так случилось и в этот раз. Туриста могло просто смыть в море.

- Спасатели вышли в море на лодке, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. - На других плавсредствах добраться до острова в такую погоду нельзя.

Лодку могло в любой момент перевернуть, но спасатели справились и помогли парню.

- Мы просим вас не ходить, не плавать, не подходить на легких плавсредствах к этому острову. Тропа на Суджук очень коварна и погубила уже несколько десятков жизней, - напоминает Алексей Одеров.