ФК «Сочи» в домашнем матче обыграл «Спартак»
ФК «Сочи» провел заключительный домашний матч в рамках Тинькофф РПЛ сезона 2019/20. На поле стадиона «Фишт» футболисты встретились с московским «Спартаком».
Стоит сказать, что гости владели преимуществом на протяжении всей встречи. Но забить победный мяч так и не сумели.
Встреча завершилась победой сочинцев - игра закончилась со счетом 1:0. Судьбу матча решил автогол защитника Павла Маслова на 24-й минуте.
Благодаря победе «Сочи» догнал «Спартак» по очкам (33) и сместил их с девятого места.
- За игрой следили болельщики, - сообщают в ФК «Спартак». - Кроме того, наблюдал за матчем и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который накануне участвовал в торжественной церемонии открытия памятника советскому нападающему, сочинцу Славе Метревели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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