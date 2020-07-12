ФК «Сочи» в домашнем матче обыграл «Спартак»

12 Июль 2020 2020-07-12T10:03:54+03:00

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ФК «Сочи» провел заключительный домашний матч в рамках Тинькофф РПЛ сезона 2019/20. На поле стадиона «Фишт» футболисты встретились с московским «Спартаком».

Стоит сказать, что гости владели преимуществом на протяжении всей встречи. Но забить победный мяч так и не сумели.

Встреча завершилась победой сочинцев - игра закончилась со счетом 1:0. Судьбу матча решил автогол защитника Павла Маслова на 24-й минуте.

Благодаря победе «Сочи» догнал «Спартак» по очкам (33) и сместил их с девятого места.

- За игрой следили болельщики, - сообщают в ФК «Спартак». - Кроме того, наблюдал за матчем и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который накануне участвовал в торжественной церемонии открытия памятника советскому нападающему, сочинцу Славе Метревели.

ИСТОЧНИК KP.RU