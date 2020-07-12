В Горячем Ключе пропала трехлетняя девочка
В Горячем Ключе ищут трехлетнюю девочку по имени Алиса. Она пропала около часа назад.
- Сегодня утром Алиса вышла из дома на улице Новосельская во двор поиграть, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» знакомая семьи девочки Екатерина.
Без присмотра кроха оказалась всего на пару минут, но этого времени хватило чтобы бесследно исчезнуть.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», малышка вместе с родителями приехала в город в гости к родственникам.
- Девочка знает две дороги, по которым ранее ходила с мамой. Она может находиться в районе МФЦ или городского озера, - продолжает Екатерина. - Но поиски ведем по всему городу. Полиция уже в курсе - она подключилась к работе.
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На вид девочке 3-4 года, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Известно, что Алиса был одета в голубую майку.
Всем, кто видел ребенка или имеет какую-либо значимую информацию о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8-918-381-04-42.
ИСТОЧНИК KP.RU