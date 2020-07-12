2020-07-12T11:45:04+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе пропала трехлетняя девочка

К поискам ребенка подключились правоохранительные органы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Алиса может находиться где угодно.Алиса может находиться где угодно.
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В Горячем Ключе ищут трехлетнюю девочку по имени Алиса. Она пропала около часа назад.

- Сегодня утром Алиса вышла из дома на улице Новосельская во двор поиграть, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» знакомая семьи девочки Екатерина.

Без присмотра кроха оказалась всего на пару минут, но этого времени хватило чтобы бесследно исчезнуть.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», малышка вместе с родителями приехала в город в гости к родственникам.

- Девочка знает две дороги, по которым ранее ходила с мамой. Она может находиться в районе МФЦ или городского озера, - продолжает Екатерина. - Но поиски ведем по всему городу. Полиция уже в курсе - она подключилась к работе.

ВАЖНО!

На вид девочке 3-4 года, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Известно, что Алиса был одета в голубую майку.

Всем, кто видел ребенка или имеет какую-либо значимую информацию о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8-918-381-04-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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