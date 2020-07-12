2020-07-12T14:27:48+03:00
Общество

В Горячем Ключе нашли живой пропавшую трехлетнюю девочку

Малышку обнаружили полицейские в другом районе города
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Малышка не пострадала.Малышка не пострадала.
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В Горячем Ключе нашли живой пропавшую трехлетнюю девочку. Активное участие в поисках приняли правоохранители, местные жители и волонтеры - около 20 человек.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», малышку обнаружил сотрудник полиции в другом районе города.

- Ребенок обнаружен на одной из улиц в полутора километрах от места проживания, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За два часа кроха успела далеко убежать от дома. Но, к счастью, она не пострадала.

- С ней все в порядке. Малышка привлекла внимание тем, что плакала. Как оказалось, она потеряла сережку, из-за чего сильно расстроилась. Но это сущий пустяк, самое главное, что жива и здорова. Спасибо всем, кто помогал в поисках, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» знакомая семьи девочки Екатерина.

Напомним, в Мостовском районе Краснодарского края разыскивают пропавшую 18-летнюю Анжелу Котову. Она бесследно исчезла на хуторе Славянский, где проживала.

Волонтеры «Лиза Алерт» просят водителей, проезжавших села Натырбово и Унароково, а также хутор Славянский 1 июля с полуночи и до 12:00 поделиться сделанными на видеорегистратор записями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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