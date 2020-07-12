В Сочи машина на зебре сбила подростка
Происшествие случилось накануне ночью в Хостинском районе города. В 23:15 на Курортном проспекте напротив дома № 92/5 машина сбила подростка.
По предварительной информации, водитель за рулем Skoda наехал на 17-летнего школьника, который переходил проезжую часть. Стоит сказать, что пешеход соблюдал правила дорожного движения - пересекал улицу он по пешеходному переходу.
- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний подросток. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД УВД по Сочи.
Обстоятельства аварии уточняются, причины ДТП выясняются.
Стоит сказать, что за последние сутки это уже второе ДТП с участием подростка. Накануне утром 17-летний юноша на мопеде столкнулся с двумя машинами. Он чудом остался жив, однако получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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