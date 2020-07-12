2020-07-12T18:27:25+03:00
Происшествия

В Сочи туристам запретили купаться в море

Из-за непогоды на курорте действует экстренное предупреждение
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/budilnikovyy/Юрий БУДИЛЬНИКОВФото: instagram.com/budilnikovyy/Юрий БУДИЛЬНИКОВ
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В последнее время погода на Кубани впадает из крайности в крайность. То над регионом воцаряется сильная жара, то бушует стихия.

Очередное ухудшение погоды ожидается в Сочи, из-за чего на курорте объявили штормовое предупреждение. Действовать оно будет до вечер 14 июля.

По прогнозам синоптиков, на курорте ожидаются смерчи, правда, воронки могут образоваться лишь над морем. Появиться, по словам спасателей, они могут на участке Магри - Веселое.

Кроме того, в Сочи усилится ветер - прогнозируют порывы до 22 метров в секунду.

- На город может обрушиться сильный ливень с градом и грозами, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Сочи. - Из-за этого возможно повышение уровеня воды в реках.

Сотрудники МЧС рекомендуют по возможности не выходить из дома. Особо опасны в ненастье прогулки у водоемов, в том числе купание в море. Поэтому спасатели просят быть осторожными туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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