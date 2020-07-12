В Крымске 35-летний мужчина разбился насмерть, прыгнув с пирса в озеро

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Трагедия произошла днем 12 июля под Крымском. Сюда на озеро Новокрымское приехала отдыхать компания молодых людей. Несмотря на то, что около водоема были установлены запрещающие таблички, парни все равно полезли в воду.

Через время они нашли себе развлечение - стали прыгать с пирса в воду. Один из мужчин из озера не выплыл. Компания, которая отдыхала вместе с ним, вытащили его из водоема, но привести в чувства не смогли. Он погиб.

- Установлено, что мужчина приехал в Новокрымское вместе с родственниками, - говорит «КП» - Кубань» заместитель руководителя СО по Крымскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Денис Сидоров. - Следственная группа осмотрела тело, видимых телесных повреждений нет.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать утопление. Однако выяснить, от чего на самом деле погиб мужчина, удастся лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.

- Проводится доследственная проверка, - добавляет Денис Сидоров.