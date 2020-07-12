2020-07-12T21:23:40+03:00
Общество

На Кубани 12 июля образовались многокилометровые пробки по дороге с моря

Отдыхающие пытаются вернуться домой после отдыха на побережье [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Июль – время отпусков. Те, кому пока не удается насладиться полноценным отдыхом, стараются выбираться из города на выходные. Большинство жителей Кубани едут за витамином D на побережье. По традиции в четверг и в пятницу появляются заторы в сторону моря. А в воскресенье, аккурат перед рабочей неделей отдыхающие пытаются вернуться домой, но вновь им приходится стоять.

На Кубани образовались пробки по дороге с моря Видео: Наталья Тучкова.

12 июля образовались многокилометровые пробки по дороге с моря. По данным сервиса Яндекс.пробки, томятся в ожидании машины перед развязкой в Туапсинском районе. Затор растянулся до села Горское. И, судя по тому, что трасса «горит» красным, а местами даже приобретает бордовый цвет, пробка рассосется не скоро.

Еще один проблемный участок - перед Джубгой. Машины стоят от микрорайона Лермонтов Сад, сам город тоже быстро не получится проскочить.

Плотность транспорта замечена на федеральной трассе А146 в Сочи. Здесь столпотворение машин начинается от Дагомыса и заканчивается лишь перед Лоо.

Самые пробочные места, как правило, в районе поселка Нижнебаканский - как минимум полчаса в пробке здесь вы проведете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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