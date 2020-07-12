ФК «Краснодар» разгромил «Урал» и поднялся на третье место в РПЛ
12 июля состоялся матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» на домашней арене встретился с «Уралом».
Счет открыли хозяева уже на 13-й минуте матча - отличился Маркус Берг.
Следующий мяч в ворота соперника отправился уже во втором тайме. На 57-й минуте быструю стенку разыграл Юрий Газинский с Мануэлом Фернандешем. Первая попытка португальца была блокирована, но это не остановило хавбека: он сам подобрал снаряд и с нескольких метров поразил ближний угол.
А в конце игры Реми Кабелла реализовал пенальти.
Таким образом, матч закончился со счетом 3:0. «Краснодар», набрав 48 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Следующий матч «быки» проведут на выезде. 15 июля горожане сыграют с «Крыльями Советов».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»