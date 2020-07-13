В Краснодаре обсудят концепцию исторического квартала

13 Июль 2020 2020-07-13T08:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевом центре рабочую группу по разработке концепции исторического квартала около реконструируемого Дома купца Лихацкого. Курировать ее будет городской департамент архитектуры, а в состав войдут архитекторы, журналисты, общественники.

- Дом купца Лихацкого на улице Красной планируется отреставрировать за счет городского бюджета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти готовятся к проектированию реконструкции Дома купца Лихацкого. Памятник архитектуры, который находится в плач евном состоянии, ждет восстановление. В администрации города уточнили, что заключить контракт на разработку проектной документации планируется в августе. Концепцию будут обсуждать на круглых столах.

Стоит отметить, что это будет первый глобальный проект по воссозданию подлинной исторической среды Екатеринодара.

ИСТОЧНИК KP.RU