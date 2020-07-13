На Кубани 13 июля ЕГЭ сдадут более 10 тысяч выпускников
В Краснодарском крае 13 июля выпускники будут сдавать экзамены по истории и физике. Для проведения ЕГЭ подготовлено 103 пункта, их них 23 в Краснодаре. В каждом оборудованном кабинете будут находиться от 9 до 15 выпускников.
- 99 пункт в регионе созданы на базе школ, четыре – на дому, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.
В регионе историю выбрал 4851 выпускник, а физику будут сдавать 5726 человек. Напомним, что экзамены будут проходить с соблюдением социальной дистанции, всем участникам ЕГЭ измерят температуру.
Экзамены начинаются в 10 часов утра. На ответы отведено 3 часа 55 минут.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020. Также в крае организована дистанционная помощь выпускникам и их родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU