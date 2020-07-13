На Кубани 13 июля ЕГЭ сдадут более 10 тысяч выпускников

13 Июль 2020 2020-07-13T08:41:17+03:00

На написание работы отводится почти четыре часа

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В Краснодарском крае 13 июля выпускники будут сдавать экзамены по истории и физике. Для проведения ЕГЭ подготовлено 103 пункта, их них 23 в Краснодаре. В каждом оборудованном кабинете будут находиться от 9 до 15 выпускников.

- 99 пункт в регионе созданы на базе школ, четыре – на дому, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

В регионе историю выбрал 4851 выпускник, а физику будут сдавать 5726 человек. Напомним, что экзамены будут проходить с соблюдением социальной дистанции, всем участникам ЕГЭ измерят температуру.

Экзамены начинаются в 10 часов утра. На ответы отведено 3 часа 55 минут.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020. Также в крае организована дистанционная помощь выпускникам и их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU