Температура воды в Черном море 13 июля 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Анапе

13 Июль 2020 2020-07-13T08:58:04+03:00

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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 13 июля нужно ехать в Сочи, здесь самая теплая водичка, а вот холоднее всего – в Анапе.

Из-за дождей и холодного циклона вода в Черном море стала немного прохладней, чем на прошлой неделе. В Сочи температура моря держится на отметке 27,4 градуса. В Туапсе упала до 27,1 градуса. На других курортах вода ещё холоднее. В Геленджике водичка сейчас 26,3 градуса, в Новороссийске – 25,8. А вот холоднее всего в Анапе – здесь температура в море 25,4 градуса.

В Азовском море температура воды на уровне с Черным. В Темрюке вода сегодня 26,9 градусов, а в Тамани – 25,9.

ИСТОЧНИК KP.RU