2020-07-13T08:58:04+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 13 июля 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Анапе

Температура воды в Черном море опустилась из-за дождей
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: pogoda.turtella.ruФото: pogoda.turtella.ru
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 13 июля нужно ехать в Сочи, здесь самая теплая водичка, а вот холоднее всего – в Анапе.

Из-за дождей и холодного циклона вода в Черном море стала немного прохладней, чем на прошлой неделе. В Сочи температура моря держится на отметке 27,4 градуса. В Туапсе упала до 27,1 градуса. На других курортах вода ещё холоднее. В Геленджике водичка сейчас 26,3 градуса, в Новороссийске – 25,8. А вот холоднее всего в Анапе – здесь температура в море 25,4 градуса.

В Азовском море температура воды на уровне с Черным. В Темрюке вода сегодня 26,9 градусов, а в Тамани – 25,9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года в водоемах Краснодара утонули 10 человек
Администрация Краснодара частично ушла на удаленную работу из-за коронавируса
В Щербиновском районе на благоустройство парков выделили 73 млн рублей
На улицах Краснодара после дождя откачивают воду
В Каневском районе прикрыли наркопритон
Житель Кубани задолжал по алиментам более полумиллиона рублей
У жителя Кубани приставы арестовали дом за долги по налогам
Температура воды в Черном море 13 июля 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Анапе
На Кубани 13 июля ЕГЭ сдадут более 10 тысяч выпускников
В Краснодаре обсудят концепцию исторического квартала
ФК «Краснодар» разгромил «Урал» и поднялся на третье место в РПЛ
На Кубани 12 июля образовались многокилометровые пробки по дороге с моря
В Крымске 35-летний мужчина разбился насмерть, прыгнув с пирса в озеро
В Сочи туристам запретили купаться в море
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 12 июля скончались еще два человека
В Новороссийске маршрутчиков оштрафовали на 65 тысяч рублей за выключенные кондиционеры
В Сочи машина на зебре сбила подростка
В Анапе незаконно поставили шлагбаум и брали деньги с туристов на пляже
В Горячем Ключе нашли живой пропавшую трехлетнюю девочку
В Горячем Ключе пропала трехлетняя девочка
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 июля 2020 года: среди заболевших - пятеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 12 июля 2020 увеличилось на 67 человек
В Новороссийске мужчина чуть не погиб во время прогулки на остров Суджук
ФК «Сочи» в домашнем матче обыграл «Спартак»
Температура воды в Черном море 12 июля 2020: холоднее всего купаться в Анапе