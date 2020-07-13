Житель Кубани задолжал по алиментам более полумиллиона рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T09:33:21+03:00

У него арестовали два земельных участка

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Жительница Тбилисского района пожаловалась на забывчивого папашу. Она рассказала в суде, что мужчина уже несколько лет не платит алименты. Долг у отца накопился не маленький - 590 тысяч рублей. К разбирательствам подключились приставы, они нашли в собственности мужчины два земельных участка, которые можно реализовать в счет погашения алиментов.

- Сейчас земельные участки арестованы – это два пая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Если в ближайшее время мужчина не закроет долг, поля будут проданы с молотка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у жителя Кубани приставы арестовали дом за долги по налогам. Мужчина задолжал более 50 тысяч рублей. Чтобы продать домовладение должнику все-таки пришлось отдать в налоговую необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU