2020-07-13T09:55:02+03:00
Происшествия

В Каневском районе прикрыли наркопритон

Мужчина сдавал жилье наркозависимым жителям
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование дела завершеноРасследование дела завершено
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В Каневском районе полицейские провели рейд и выявили наркопритон. Оказалось, 50-летний местный житель сдавал в аренду дом двум мужчинам, употребляющим наркотики. А в счет платы за жилье брал от постояльцев спиртные напитки и продукты питания.

- Обвиняемый систематически предоставлял свое домовладение наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ. Двое местных жителей были задержаны полицейскими возле двора, они находились состоянии наркотического опьянения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в этом доме полицейские нашли сверток с марихуаной.

В отношении хозяина имущества за организацию наркопритона было возбуждено уголовное дело. Материалы уже направлены в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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