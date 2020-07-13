На улицах Краснодара после дождя откачивают воду

13 Июль 2020 2020-07-13T10:08:13+03:00

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Утром 13 июля на дороги краевой столицы после ночного дождя выехала спецтехника. На телефоны ЕДДС поступили четыре заявки от местных жителей, помимо этого в городе выявили еще пять локальных подтоплений. Сейчас на всех адресах специалисты откачивают воду.

- Диспетчерам краснодарцы сообщили о подтоплениях на улицах Бульвар Строителей, 8, Архитектора Петина, 18/2, Красюка, 1 и проспекте Знаменского, 9/1, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Пять локальных подтоплений образовались в местах, где нет ливневок. Это на улице Российской от .Ягодина до Беговой, на Петра Метальникова, на пересечении улиц Автомобильной и Ростовское Шоссе, на Чернышевского, а также перекрестке улиц Дежнёва и Просторной.

В городе работает 12 единиц техники. Планируется ликвидировать потопления в течение двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU