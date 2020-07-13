2020-07-13T10:58:28+03:00
Общество

С начала года в водоемах Краснодара утонули 10 человек

В этих местах установят дополнительные предупреждающие знаки
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Безопасность на водоемах в краевом центре обсудили на аппаратном совещании в мэрии. Количество утопленников в этом году выросло по сравнению с прошлым. В связи с этим глава администрации Евгений Первышов поручил принять необходимые меры.

- С начала года в Краснодаре из водных объектов извлечено 10 тел погибших, из них 1 взрослый и 2 ребёнка утонули из-за купания в запрещённых местах, - сообщил начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Сейчас по всей береговой линии реки Кубань установлено 165 информационных знаков «Купание запрещено». Но местных жителей это не останавливает. Специалисты планируют закупить дополнительные знаки – старые часто ломают.

На водоемах дежурят полицейские и казаки. В дальнейшем они будут вести разъяснительную работу на местах.

- Нужно максимально проводить работу по разъяснению, вплоть до того, что вытаскивать людей из этих водоёмов, чтобы опять не произошел несчастный случай, - поручил мэр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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