2020-07-13T11:09:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 13 июля 2020 увеличилось на 64

Среди пациентов с Covid-19 оказалось трое детей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 13 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 64 жителя Кубани в возрасте от года до 73 лет. Среди зараженных 34 женщины и 30 мужчин.

- В Краснодаре коронавирусом заболели 23 человека, шесть случаев выявили в Сочи, пять – в Белореченском районе. По четыре положительных результата показали тесты в Армавире, Славянском и Отрадненском районах. По три человека заболели в Кущевском, Кавказском и Северском районах. По два случая инфицирования выявили в Тбилисском и Гулькевичском районах, по одному – в Анапе, Выселковском, Калининском, Динском и Красноармейском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Среди заболевших трое детей: 17-летний подросток в Краснодаре, 4-летний ребенок в Белореченском районе и годовалый малыш в Северском районе.

Количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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