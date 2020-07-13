Ливни с грозами и градом обрушатся на Кубань 13 и 14 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T11:53:31+03:00

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Краснодарский край снова окажется во власти стихии. 13 и 14 июля в регионе ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди преимущественно на юго-востоке края и на Черноморском побережье Кроме того, усилится ветер до 20 метров в секунду, его порывы могут достигать 22-х метров в секунду. Также на побережье возможно образование смерчей.

- Жителей и гостей региона просят быть внимательными и осторожными, рекомендуется отказаться от поездок во время ливней, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Не стоит прятаться и парковать машины под деревьями и рекламными баннерами.

При этом в северных районах Кубани сохраняется режим повышенной пожарной опасности. Костры в лесу разводить запрещено, за это карают штрафом.

НА ЗАМЕТКУ

Также спасатели напоминают, если сильный дождь застал вас на улице, постарайтесь укрыться внутри здания. Если вы находитесь в машине, то следует свернуть на обочину и включить аварийную сигнализацию

- . В случае быстро прибывающей воды, рекомендуется подняться на ближайшую возвышенность, - советуют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU