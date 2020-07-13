В Туапсинском районе в ДТП погиб водитель иномарки

13 Июль 2020 2020-07-13T11:57:56+03:00

Мужчина не справился с управлением

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Смертельная авария произошла 11 июля в 04:40 утра. По предварительным данным, 30-летний водитель на «Ауди» превысил скорость и влетел в дорожное ограждение. В результате ДТП мужчина получил травмы не совместимые с жизнью.

- В результате ДТП водитель скончался. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Также правоохранители добавили, что погибший мужчина не имел водительского удостоверения.

На Кубани за выходные случилось 63 ДТП. В них пять человек погибли и 81 человек получили ранения различной степени тяжести. Из-за несоответствия скорости конкретным условиям и превышения установленной скорости движения произошло 10 аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU