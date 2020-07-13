В Краснодаре подрядчики отремонтируют заново дороги, которые затопило после ливня
Сильный ливень, который обрушился на прошлой неделе на город, показал, что не все дороги отремонтировали качественно. Дождь подтопил сразу несколько улиц, из-за чего горожанам приходилось нащупывать себе дорогу. Теперь подрядчикам придется делать работу над ошибками. По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, устранить недостатки они должны до 19 июля.
- Обильное выпадение осадков показало, что на 20 объектах имеются дефекты, - говорит Артем Доронин. - Изменения высотных отметок не позволяет обеспечить правильное водоотведение с проезжей части.
Замечания уже передали подрядчикам. В ближайшее время бригады начнут переделывать то, что ранее уложили.
В частности, обновят проблемный участок по улице Красноармейской от Гоголя до Карасунской. Здесь уже приступили к ремонту.
- Пока отсутствует верхний слой асфальтобетона, дождевая вода собирается на проезжей части, - уточняют в администрации города. - А все потому, что края ливневого трубоприемника находятся на уровне верхнего слоя покрытия.
Как только здесь уложат верхний слой, вода будет уходить значительно быстрее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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