2020-07-13T12:07:21+03:00
Общество

В Краснодаре подрядчики отремонтируют заново дороги, которые затопило после ливня

Дефекты выявили на 20 участках
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Сильный ливень, который обрушился на прошлой неделе на город, показал, что не все дороги отремонтировали качественно. Дождь подтопил сразу несколько улиц, из-за чего горожанам приходилось нащупывать себе дорогу. Теперь подрядчикам придется делать работу над ошибками. По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, устранить недостатки они должны до 19 июля.

- Обильное выпадение осадков показало, что на 20 объектах имеются дефекты, - говорит Артем Доронин. - Изменения высотных отметок не позволяет обеспечить правильное водоотведение с проезжей части.

Замечания уже передали подрядчикам. В ближайшее время бригады начнут переделывать то, что ранее уложили.

В частности, обновят проблемный участок по улице Красноармейской от Гоголя до Карасунской. Здесь уже приступили к ремонту.

- Пока отсутствует верхний слой асфальтобетона, дождевая вода собирается на проезжей части, - уточняют в администрации города. - А все потому, что края ливневого трубоприемника находятся на уровне верхнего слоя покрытия.

Как только здесь уложат верхний слой, вода будет уходить значительно быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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