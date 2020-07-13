2020-07-13T12:34:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: умерла еще одна женщина

С начала пандемии в регионе погибло 88 человек с COVID-19
Евгения СОРОКА
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число жертв коронавируса в Краснодарском крае увеличилось до 88. За сутки скончалась еще одна женщина.

Как стало известно, это была 66-летняя краснодарка. Пенсионерка заболела еще 1 июля.

- Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 Краснодара. У женщины было тяжелое течение внебольничной двусторонней пневмонии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани.

Тест на коронавирус оказался положительным.

С каждым днем у пациентки ухудшалось самочувствие. Когда ей стало тяжело дышать, женщину подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти краснодарку не удалось.

- Пациентка также страдала гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, - говорят в минздраве Кубани.

Но врачи и ученые не сдаются. В борьбе с эпидемией предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить второй волны инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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