Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: умерла еще одна женщина
Число жертв коронавируса в Краснодарском крае увеличилось до 88. За сутки скончалась еще одна женщина.
Как стало известно, это была 66-летняя краснодарка. Пенсионерка заболела еще 1 июля.
- Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №1 Краснодара. У женщины было тяжелое течение внебольничной двусторонней пневмонии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани.
Тест на коронавирус оказался положительным.
С каждым днем у пациентки ухудшалось самочувствие. Когда ей стало тяжело дышать, женщину подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти краснодарку не удалось.
- Пациентка также страдала гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, - говорят в минздраве Кубани.
Но врачи и ученые не сдаются. В борьбе с эпидемией предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить второй волны инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае 2020: последние новости»