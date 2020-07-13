2020-07-13T13:43:01+03:00
Общество

В Новороссийске приезжий осужден за хранение и сбыт героина

Наркотики он прятал в носке
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Новороссийске приезжий получил 9 лет за хранение и сбыт героина. Фото прокуратура ККВ Новороссийске приезжий получил 9 лет за хранение и сбыт героина. Фото прокуратура КК
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Хитроумный способ хранения при себе наркотиков использовал, находясь в Новороссийске, гость города из среднеазиатской страны. Он полагал, что если упаковку с героином положить в носок на правой ноге, то это гарантирует его от обнаружения правоохранителями.

Однако сотрудники погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю опровергли это предположение, и смогли найти пакет из полиэтилена с 30 граммами героина при личном досмотре приезжего.

В связи с находкой было возбуждено и расследовано уголовное дело.

Октябрьский районный суд Новороссийска за совершение преступления по части 2. статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), приезжему назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

- Решение суда вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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