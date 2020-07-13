2020-07-13T14:20:40+03:00
Общество

На Кубани мужчина распродал на запчасти украденную машину

Поломанный автомобиль оставили во дворе жилого дома
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани мужчина украл машину и продал ее на запчасти. Фото ГУ МВД по краюНа Кубани мужчина украл машину и продал ее на запчасти. Фото ГУ МВД по краю
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В дежурную часть полиции по Лабинскому району с заявлением обратилась местная жительница.

Женщина рассказала , что надолго оставила поломанную машину Тойота Королла во дворе дома своих знакомых в станице Владимирской, а возвратившись к месту стоянки автомобиля, уже не обнаружила его на месте. Сумму ущерба заявительница оценила в 420 тысяч рублей.

Оперативники прибыли на место, осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

Вскоре полицейские установили личность и местонахождение 38-летнего местного жителя,которого сотрудники угрозыска задержали дома и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый рассказал, сто присмотрел оставленную машину уже давно, а затем, улучив удобный момент в отсутствие хозяйки, отбуксировал автомобиль в другой двор, разобрал на запчасти и продал.

Вырученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению. Полицейским удалось установить местонахождение похищенного имущества. Они изъяли его и вернули законной владелице.

- Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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