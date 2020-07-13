13 Июль 2020 2020-07-13T14:55:07+03:00

На Кубани ищут пропавшего 13-летнего мальчика. Фото СУ СК по краю

11 июля школьник вышел из дому и до сих пор не вернулся

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Вечером 11 июля 2020 года 13-летний Вячеслав Лазарев вышел из своего дома на улице Крупской в Крымске и до сих пор не вернулся. Местонахождение мальчика неизвестно.

СО СКР по району начал в связи с исчезновением школьника доследственную проверку,по окончании которой будет принято процессуальное решение.

- Приметы пропавшего: рост примерно 155 см., телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза светлые.

В момент исчезновения был одет в синюю футболку, зеленые шорты, кроссовки черного цвета.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Вячеслава Лазарева, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(861-31) 2-15-08 или 02, - сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU