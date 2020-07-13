В Лабинском районе владелица общепита задолжала почти 100 тысяч рублей зарплаты своей сотруднице

13 Июль 2020 2020-07-13T15:10:31+03:00

На Кубани работнице общепита задолжали 100 тысяч по зарплате. Фото СК РФ

Изменить размер текста: A A

В Лабинском районе с августа по ноябрь 2019 года владелица бизнеса в сфере общепита частично не выплатила заработную плату сотруднице. Эту порочную практику предпринимательница продолжила и потом.

С ноября 2019 года по март 2020 года она не выплатила в полном объеме той же сотруднице пособие по беременности и родам, хотя и имела для этого все возможности.

В общей сложности сотруднице не доплатили 96 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась за защитой своих прав в прокуратуру,а затем дело было передано в СК.

- Лабинским межрайонным следственным отделом по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Она подозревается в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы и иных выплат сотруднице (ч.1 ст.145.1 УК РФ),- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

Сейчас долг перед работнице уже выплачен полностью. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU