В Лабинском районе владелица общепита задолжала почти 100 тысяч рублей зарплаты своей сотруднице
В Лабинском районе с августа по ноябрь 2019 года владелица бизнеса в сфере общепита частично не выплатила заработную плату сотруднице. Эту порочную практику предпринимательница продолжила и потом.
С ноября 2019 года по март 2020 года она не выплатила в полном объеме той же сотруднице пособие по беременности и родам, хотя и имела для этого все возможности.
В общей сложности сотруднице не доплатили 96 тысяч рублей.
Пострадавшая обратилась за защитой своих прав в прокуратуру,а затем дело было передано в СК.
- Лабинским межрайонным следственным отделом по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Она подозревается в частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы и иных выплат сотруднице (ч.1 ст.145.1 УК РФ),- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.
Сейчас долг перед работнице уже выплачен полностью. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU