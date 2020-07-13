2020-07-13T16:38:58+03:00
Общество

Глава Кубани потребовал наладить подачу электроэнергии в крае

Концепцию работы энергетиков ждут изменения
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На совещании в Краснодаре обсудили проблемы энергоснабжения. Фото администрации ККНа совещании в Краснодаре обсудили проблемы энергоснабжения. Фото администрации КК
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Состояние системы энергоснабжения края обсудили на совещании в Краснодаре. Больше всего аварий во время июльской жары произошло в краевом центре. Только за первую неделю июля в экстренные службы поступило около 20 тысяч звонков.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул,что наибольшую обеспокоенность вызывает энергоснабжение в Ейске, Новороссийске, Армавире, Анапе и Геленджике .

Это курортные территории, которые летом заполнены туристами. И это зона ответственности компании "НЭСК-электросети".

- Почему так много аварий? Жители этих и других городов задают этот вопрос. Нам придется принимать решение о дальнейшей эксплуатации электросетей этим предприятием, – сказал губернатор.

Проблема заключается, по мнению главы региона, в качестве реализации инвестиционных программ в энергетике.

Из 53 работающих в крае компаний отрасли собственные инвестпрограммы есть только у 14-ти. При этом за 5 лет кубанцы заплатили за электроэнергию 221 млрд рублей. Пятую часть из них компании должны направить на модернизацию сетей. Однако, это так и не решило проблемы с надежностью энергоснабжения.

– Сумма немаленькая. Можно было и модернизировать сети, и новые построить, чтобы не было перебоев с электроснабжением. А пока износ линий электропередачи в регионе – 80%. Реконструкции требуют порядка 100 распределительных подстанций. От недостатка мощностей страдают не только жители, но и экономика края, новые предприятия не могут подключиться к сетям., – отметил глава региона.

Губернатор поручил министру ТЭК и ЖКХ региона в течение месяца проработать новую концепцию работы с энергоснабжающими компаниями.

Отдельно участники совещания обсудили новую схему энергоснабжения Краснодара. По словам главы региона, она должна быть согласована с Генпланом и учитывать потребности жителей в новых районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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