Из-за карантинных ограничений пассажиропоток в аэропортах Кубани снизился почти наполовину

13 Июль 2020 2020-07-13T17:20:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за действовавших во многих регионах страны карантинных ограничений, и как следствие, резкого падения спроса на авиаперевозки, пассажиропоток через аэропорты Кубани за период с января по июнь 2020 года снизился на 46,2% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Такие данные следуют из отчета краевого Минтранса.

- Всего было отправлено через аэропорты края 1 483 056 человек, а прибыло в регион 1 618 192 человека. Общая цифра составляет 3 101 248 человек , то есть 53,8 % к первому полугодию 2019 года, - говорится в отчете ведомства.

Наибольшее падение пассажиропотока отмечается в аэропорту Геленджика.

Сюда за первые 6 месяцев текущего года прибыли чуть более 20 тысяч пассажиров. Это лишь 40% от уровня аналогичного периода прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU