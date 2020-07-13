2020-07-13T17:20:25+03:00
Общество

Из-за карантинных ограничений пассажиропоток в аэропортах Кубани снизился почти наполовину

Такие данные следуют из отчета краевого министерства транспорта
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Пассажиропоток в аэропортах края снизился почти наполовину. Фото мэрии СочиПассажиропоток в аэропортах края снизился почти наполовину. Фото мэрии Сочи
Изменить размер текста:

Из-за действовавших во многих регионах страны карантинных ограничений, и как следствие, резкого падения спроса на авиаперевозки, пассажиропоток через аэропорты Кубани за период с января по июнь 2020 года снизился на 46,2% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Такие данные следуют из отчета краевого Минтранса.

- Всего было отправлено через аэропорты края 1 483 056 человек, а прибыло в регион 1 618 192 человека. Общая цифра составляет 3 101 248 человек , то есть 53,8 % к первому полугодию 2019 года, - говорится в отчете ведомства.

Наибольшее падение пассажиропотока отмечается в аэропорту Геленджика.

Сюда за первые 6 месяцев текущего года прибыли чуть более 20 тысяч пассажиров. Это лишь 40% от уровня аналогичного периода прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре разработана концепция бульвара на улице Петра Метальникова
Краснодарский край хочет включить развитие экотуризма и яхтенных марин в туристический нацпроект
Полиция на Кубани конфисковала 14 тысяч литров пива
На Кубани прокуратура довела до суда дело об избиении женщины ее мужем
Ученые исследуют состояние горных озер Кубани
Избирательная комиссия Краснодара заверила список кандидатов от партии «Новые Люди»
Из-за карантинных ограничений пассажиропоток в аэропортах Кубани снизился почти наполовину
Глава Кубани потребовал наладить подачу электроэнергии в крае
Из-за грозы несколько самолетов не могут сесть в Сочи, один ушел на запасной аэродром
В Лабинском районе владелица общепита задолжала почти 100 тысяч рублей зарплаты своей сотруднице
На Кубани ищут пропавшего 13-летнего мальчика
В Сочи начался проливной дождь и резко похолодало
В Новороссийске 12 водителей маршруток отстранили от работы из-за выключенных кондиционеров
На Кубани мужчина распродал на запчасти украденную машину
В Новороссийске приезжий осужден за хранение и сбыт героина
На карантин ушли 70% сотрудников мэрии Краснодара
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: умерла еще одна женщина
Посиделки со спиртным у реки в Тимашевске закончились смертью 26-летнего мужчины
В Краснодаре подрядчики отремонтируют заново дороги, которые затопило после ливня
В Туапсинском районе в ДТП погиб водитель иномарки
Ливни с грозами и градом обрушатся на Кубань 13 и 14 июля
В Сочи мужчина упал в трещину в буне и напоролся на арматуру
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 13 июля 2020 увеличилось на 64
С начала года в водоемах Краснодара утонули 10 человек
Администрация Краснодара частично ушла на удаленную работу из-за коронавируса
В Щербиновском районе на благоустройство парков выделили 73 млн рублей
На улицах Краснодара после дождя откачивают воду
В Каневском районе прикрыли наркопритон