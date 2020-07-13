Избирательная комиссия Краснодара заверила список кандидатов от партии «Новые Люди»

Фото: партия "Новые люди"

В прошедшую субботу 11 июля избирательная комиссия Краснодара заверила список кандидатов партии «Новые Люди» в депутаты городской Думы седьмого созыва. В заверенном партийном списке 37 человек, также партия выставила своих представителей по одномандатным округам.

Сейчас «Новые Люди» готовятся к сбору подписей в поддержку своих кандидатов. Для продолжения предвыборной кампании молодой политической партии необходимо заручится поддержкой более 4000 жителей города. В партии уверены, что с поставленной задачей справятся.

- В ближайшее время наши сторонники выйдут на улицы, чтобы пообщаться с горожанами и собрать необходимое количество подписей, - отметили в региональном отделении партии «Новые Люди». – Мы уверены, что краснодарцы нас поддержат. Среди кандидатов, представляющих партию, большая часть - это коренные жители города. Они прекрасно знают проблематику и болевые точки округов. Они понимают, что нужно делать для изменения ситуации в городе в лучшую сторону. Наши кандидаты доказали это своими проектами, которые они уже реализуют в Краснодаре.

«Новые Люди» Краснодара представляют образовательные программы, занимаются строительством и предпринимательством, ведут социальные и благотворительные проекты, проводят крупномасштабные экологические акции.

Напомним, выборы в городскую Думу Краснодара состоятся 13 сентября. Партия «Новые Люди» примет участие в выборах в 12 регионах России. Партия была зарегистрирована в марте 2020 года, идейный вдохновитель партии - Алексей Нечаев, основатель научно-производственной компании Фаберлик.