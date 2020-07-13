На Кубани прокуратура довела до суда дело об избиении женщины ее мужем
В августе 2019 года в станице Ладожской местный житель у себя дома серьезно повздорил с женой. Мужчина решил доказать свою правоту в споре во что бы то ни стало. Вероятно, поэтому он сначала сломал стул, а затем начал избивать его деревянной ножкой супругу, завершив избиение угрозами убить ее.
Несчастная женщина обратилась в полицию, но там ей отказали в возбуждении уголовного дела,- даже несмотря на очевидные следы избиения.
По результатам дополнительной проверки прокуратурой возбуждено уголовное дело по пункту «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), и по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
При этом виновные в незаконном отказе от возбуждения дела должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
- В настоящее время прокурор направил уголовное дело в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция за наиболее тяжкое из преступлений – ч. 2 ст. 112 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы,- сообщает прокуратура региона.
ИСТОЧНИК KP.RU