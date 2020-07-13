На Кубани прокуратура довела до суда дело об избиении женщины ее мужем

13 Июль 2020 2020-07-13T18:21:03+03:00

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В августе 2019 года в станице Ладожской местный житель у себя дома серьезно повздорил с женой. Мужчина решил доказать свою правоту в споре во что бы то ни стало. Вероятно, поэтому он сначала сломал стул, а затем начал избивать его деревянной ножкой супругу, завершив избиение угрозами убить ее.

Несчастная женщина обратилась в полицию, но там ей отказали в возбуждении уголовного дела,- даже несмотря на очевидные следы избиения.

По результатам дополнительной проверки прокуратурой возбуждено уголовное дело по пункту «з» ч.2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), и по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

При этом виновные в незаконном отказе от возбуждения дела должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

- В настоящее время прокурор направил уголовное дело в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция за наиболее тяжкое из преступлений – ч. 2 ст. 112 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы,- сообщает прокуратура региона.

ИСТОЧНИК KP.RU