2020-07-13T18:46:20+03:00
Общество

Полиция на Кубани конфисковала 14 тысяч литров пива

У перевозчика при себе не оказалось документов на поставку
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани полиция конфисковала 14 тысяч литров пива. Фото ГУ МВД по краюНа Кубани полиция конфисковала 14 тысяч литров пива. Фото ГУ МВД по краю
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Полиция в Успенском районе края для проверки документов остановили автомобиль «Мерседес Бенц» с 40-летним жителем Ростовской области за рулем.

В прицепе машины сотрудники полиции нашли большое количество пива, разлитого в кеги емкостью 30 и 50 литров.

При этом никаких документов на крупную поставку пива у водителя не оказалось. Не удалось обнаружить об этом данных и в единой государственной системе учета оборота алкогольной продукции.

В результате полицейские изъяли более 14 тысяч литров пива и поместили напиток на хранение. Дпльнейшую судьбу продукции будет решать суд.

- Возбуждено административное расследование в отношении юридического лица по части 2 статьи 14.16 КОАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Кроме конфискации предмета правонарушения санкции статьи предусматривают выплату административного штрафа,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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