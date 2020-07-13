Краснодарский край хочет включить развитие экотуризма и яхтенных марин в туристический нацпроект

13 Июль 2020 2020-07-13T19:06:27+03:00

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Как считает глава региона, в новый туристический федеральный нацпроект следует включить ряд новых направлений, которые успешно развиваются в крае и находят серьезный спрос у гостей Кубани. Для этого край уже готовит предложения в Ростуризм. В частности, Вениамин Кондратьев рассказал о планах развития яхтенного туризма на побережье.

–Сеть марин может объединить все Черноморское побережье – такой пункт мы также предлагаем включить в национальный проект. Это будет еще один пример взаимодействия Краснодарского края и Крыма. Побережье у нас одно, и в его развитии не может быть конкуренции, – отметил губернатор.

Также в планах у региона стимулирование дальнейшего развитие круглогодичного отдыха. Пока налицо серьезный диссонанс между летом и зимой по числу туристов.В высокий сезон средства размещения заполнены в среднем на 90%, а в остальное время года в лучшем случае на треть.

– Мы готовим предложения по дальнейшему продвижению продуктов культурно-познавательного, событийного, делового туризма. Особое внимание – экотуризму. Здесь у края огромные возможности – более 200 особо охраняемых природных территорий. Это заповедные места, обладающие уникальными природными богатствами, все они имеют потенциал для развития, – рассказал журналистам губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU