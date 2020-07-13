2020-07-13T19:06:27+03:00
Общество

Краснодарский край хочет включить развитие экотуризма и яхтенных марин в туристический нацпроект

Предложения вскоре будут представлены в Ростуризм
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Губернатор Кубани рассказал о новых предложениях в туристический нацпроект. Фото администрации ККГубернатор Кубани рассказал о новых предложениях в туристический нацпроект. Фото администрации КК
Изменить размер текста:

Как считает глава региона, в новый туристический федеральный нацпроект следует включить ряд новых направлений, которые успешно развиваются в крае и находят серьезный спрос у гостей Кубани. Для этого край уже готовит предложения в Ростуризм. В частности, Вениамин Кондратьев рассказал о планах развития яхтенного туризма на побережье.

–Сеть марин может объединить все Черноморское побережье – такой пункт мы также предлагаем включить в национальный проект. Это будет еще один пример взаимодействия Краснодарского края и Крыма. Побережье у нас одно, и в его развитии не может быть конкуренции, – отметил губернатор.

Также в планах у региона стимулирование дальнейшего развитие круглогодичного отдыха. Пока налицо серьезный диссонанс между летом и зимой по числу туристов.В высокий сезон средства размещения заполнены в среднем на 90%, а в остальное время года в лучшем случае на треть.

– Мы готовим предложения по дальнейшему продвижению продуктов культурно-познавательного, событийного, делового туризма. Особое внимание – экотуризму. Здесь у края огромные возможности – более 200 особо охраняемых природных территорий. Это заповедные места, обладающие уникальными природными богатствами, все они имеют потенциал для развития, – рассказал журналистам губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре разработана концепция бульвара на улице Петра Метальникова
Краснодарский край хочет включить развитие экотуризма и яхтенных марин в туристический нацпроект
Полиция на Кубани конфисковала 14 тысяч литров пива
На Кубани прокуратура довела до суда дело об избиении женщины ее мужем
Ученые исследуют состояние горных озер Кубани
Избирательная комиссия Краснодара заверила список кандидатов от партии «Новые Люди»
Из-за карантинных ограничений пассажиропоток в аэропортах Кубани снизился почти наполовину
Глава Кубани потребовал наладить подачу электроэнергии в крае
Из-за грозы несколько самолетов не могут сесть в Сочи, один ушел на запасной аэродром
В Лабинском районе владелица общепита задолжала почти 100 тысяч рублей зарплаты своей сотруднице
На Кубани ищут пропавшего 13-летнего мальчика
В Сочи начался проливной дождь и резко похолодало
В Новороссийске 12 водителей маршруток отстранили от работы из-за выключенных кондиционеров
На Кубани мужчина распродал на запчасти украденную машину
В Новороссийске приезжий осужден за хранение и сбыт героина
На карантин ушли 70% сотрудников мэрии Краснодара
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: умерла еще одна женщина
Посиделки со спиртным у реки в Тимашевске закончились смертью 26-летнего мужчины
В Краснодаре подрядчики отремонтируют заново дороги, которые затопило после ливня
В Туапсинском районе в ДТП погиб водитель иномарки
Ливни с грозами и градом обрушатся на Кубань 13 и 14 июля
В Сочи мужчина упал в трещину в буне и напоролся на арматуру
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 13 июля 2020 увеличилось на 64
С начала года в водоемах Краснодара утонули 10 человек
Администрация Краснодара частично ушла на удаленную работу из-за коронавируса
В Щербиновском районе на благоустройство парков выделили 73 млн рублей
На улицах Краснодара после дождя откачивают воду
В Каневском районе прикрыли наркопритон