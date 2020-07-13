2020-07-13T20:40:16+03:00
Общество

В Краснодаре разработана концепция бульвара на улице Петра Метальникова

Новый бульвар будет 1, 5 км в длину
Варвара ДЫМ
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Бульвар по улице Петра МетальниковаБульвар по улице Петра Метальникова
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Новый бульвар в Краснодаре протянется по улице Петра Метальникова от Московской в сторону Ростовского Шоссе. И как эта территория будет выглядеть, уже показали горожанам.

- После встреч с местными жителями было принято решение об уменьшении парковочных мест и расширении бульвара и тротуара вдоль улицы Петра Метальникова, - рассказал первый заместитель главы администрации Прикубанского округа Георгий Антониади. - Практически на всем протяжении бульвар будет шириной 14 метров, а тротуар — шириной 4 метра. Схему нового бульвара разработал «Центр озеленения и экологии».

- Получилась большая зеленая зона, - говорит главный архитектор города Наталья Машталир. – В длину аллея будет 1, 5 километра, площадь ее - 1,5 га, из них озеленить придется 0,97 га. На аллее будут установлены скамейки, а еще тут разобьют клумбы. Разработали и подробный дендроплан. Так деревья дополнят многолетниками в разной цветовой гамме. Здесь высадят 374 дерева, 4000 кустарников и 3200 многолетних растений. А вместо дорожных ограждений тут будет живая изгородь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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