Появилось видео момента массового ДТП с грузовиком под Краснодаром

Фото: кадр из видео.

Момент массового ДТП около хутора Ленина, виновником которого стал водитель грузовика, попало на видео. Аварию зафиксировала камера видеорегистратора, установленного на машине, которая ехала по встречке.

На кадрах видно, что на полосе остановились автомобили. Но грузовик Iveco на огромной скорости затормозить не успел и влетел в Toyota. А иномарка, в свою очередь, врезалась Nissan, ВАЗ, Chevrolet и Mitsubishi.

Уже известно, что за рулем грузовика находился 32-летний житель Майкопа. Почему он не сбросил скорость перед автомобилями, пока неизвестно. Сейчас проводится проверка.

Однако в результате аварии пострадали три человека, находившиеся в Toyota. Среди тех, кто получил травмы, - 16-летнии подросток. Все люди были госпитализированы.

- В обстоятельствах аварии разбираются автоинспекторы, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.