В Краснодаре опубликован график приема разработчиков Генплана города
В Краснодаре внесут правки в Генплан города, причем сделают это вместе с жителями. И сейчас в разных районах столицы Кубани представлены 40 экспозиций по проекту Генплана. Любой человек может подойти, посмотреть, внести свои предложения и задать вопросы специалистам - разработчикам градостроительного документа и сотрудникам департамента архитектуры и градостроительства.
Общественные обсуждения проекта проходят в городе до 6 августа. 13 июля разработчики Генплана побывали на улице Комарова, 50 в поселке Российском.
14 июля встретятся с горожанами в здании администрации Западного округа по улице Калинина, 339. Здесь разработчики Генплана будут находиться с 10:00 до 12:00. А потом они поедут в администрацию Прикубанского округа на улицу Атарбекова, 43, где проведут прием граждан с 14:00 до 16:00.
15 июля рабочая группа будет в поселке Дружелюбном
16 июля в здании администрации Западного округа по улице Калинина, 339, а также на улице Атарбекова, 43.
17 июля – в поселке Знаменском и в Лорисе.
20 июля – в хуторе Ленина и в станице Старокорсунской
21 июля – на улице им. Евдокии Бершанской, 117 и станице Старокорсунской.
22 июля - в Елизаветинской и Белозерномю
23 июля - на улице Российской, 12 и улице Лекраспром, 31.
24 июля – в хуторе Новом и Копанском
27 июля – в поселке Березовом
28 июля – в станице Елизаветинской.
ИСТОЧНИК KP.RU