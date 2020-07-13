В Краснодаре опубликован график приема разработчиков Генплана города

13 Июль 2020 2020-07-13T21:39:04+03:00

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В Краснодаре внесут правки в Генплан города, причем сделают это вместе с жителями. И сейчас в разных районах столицы Кубани представлены 40 экспозиций по проекту Генплана. Любой человек может подойти, посмотреть, внести свои предложения и задать вопросы специалистам - разработчикам градостроительного документа и сотрудникам департамента архитектуры и градостроительства.

Общественные обсуждения проекта проходят в городе до 6 августа. 13 июля разработчики Генплана побывали на улице Комарова, 50 в поселке Российском.

14 июля встретятся с горожанами в здании администрации Западного округа по улице Калинина, 339. Здесь разработчики Генплана будут находиться с 10:00 до 12:00. А потом они поедут в администрацию Прикубанского округа на улицу Атарбекова, 43, где проведут прием граждан с 14:00 до 16:00.

15 июля рабочая группа будет в поселке Дружелюбном

16 июля в здании администрации Западного округа по улице Калинина, 339, а также на улице Атарбекова, 43.

17 июля – в поселке Знаменском и в Лорисе.

20 июля – в хуторе Ленина и в станице Старокорсунской

21 июля – на улице им. Евдокии Бершанской, 117 и станице Старокорсунской.

22 июля - в Елизаветинской и Белозерномю

23 июля - на улице Российской, 12 и улице Лекраспром, 31.

24 июля – в хуторе Новом и Копанском

27 июля – в поселке Березовом

28 июля – в станице Елизаветинской.

ИСТОЧНИК KP.RU